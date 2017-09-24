У Сирії загинув російський генерал

В ході операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Про це 24 вересня повідомили в Міноборони РФ, пише "Інтерфакс".

"В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків ІГІЛ Асапов зазнав смертельного поранення від розриву міни", - зазначили в Міноборони.

Згідно з повідомленням, старший групи російських військових радників перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор.

Загиблого представлено до високої державної нагороди посмертно.