У Сирії загинув російський генерал

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Неділя, 24 вересня 2017, 22:06

В ході операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Про це 24 вересня повідомили в Міноборони РФ, пише "Інтерфакс".

"В результаті раптового мінометного обстрілу бойовиків ІГІЛ Асапов зазнав смертельного поранення від розриву міни", - зазначили в Міноборони.

Згідно з повідомленням, старший групи російських військових радників перебував на командному пункті сирійських військ, надаючи допомогу сирійським командирам в управлінні операцією зі звільнення міста Дейр-ез-Зор.

Загиблого представлено до високої державної нагороди посмертно.

Теми: Сирія Росія
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