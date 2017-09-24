В Індонезії з острова евакуювали близько 35 тис. людей через вулкан

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Неділя, 24 вересня 2017, 22:53

З острова Балі в Індонезії провели евакуацію близько 35 тисяч людей через загрозу виверження вулкана. 

Про це 24 вересня повідомляє Reuters.

За повідомленням, навколо кратера гори Агунг запровадили 12-кілометрову зону відчуження, оскільки посилення вулканічної активності спричинило поштовхи у східній частині острова. 

У країні введено найвищий рівень небезпеки виверження і до 1 жовтня - режим НС.

Евакуйованих було розміщено у тимчасових притулках, серед іншого - у міських та шкільних спортивних залах та наметах у селах навколо вулкана. 

Повідомляється, що авіасполучення з островом не припинялося, міжнародний аеропорт Балі та туристичні місця на решті частини острова працювали. 

 

Українська правда

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