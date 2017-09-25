Генконсульство підтвердило загибель українця в німецькому притулку для біженців

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Понеділок, 25 вересня 2017, 01:53

Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило, що 24 вересня знайдений мертвим у своїй кімнаті в таборі для біженців в місті Еггенфельден громадянин України.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає "Укрінформ".

"Кримінальної поліцією міста Пассау підтверджено, що смерть наступила в результаті вбивства", - наголошується в повідомленні.

Генеральним консульством України в Мюнхені встановлено зв'язок з рідними загиблого.

Раніше повідомлялося, що 28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггенфельден. Підозрюваний у вбивстві заарештований.

Теми: МЗС українці Німеччина
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