Генконсульство підтвердило загибель українця в німецькому притулку для біженців
Генеральне консульство України в Мюнхені підтвердило, що 24 вересня знайдений мертвим у своїй кімнаті в таборі для біженців в місті Еггенфельден громадянин України.
Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України, передає "Укрінформ".
"Кримінальної поліцією міста Пассау підтверджено, що смерть наступила в результаті вбивства", - наголошується в повідомленні.
Генеральним консульством України в Мюнхені встановлено зв'язок з рідними загиблого.
Раніше повідомлялося, що 28-річний громадянин України помер в результаті конфлікту в гуртожитку для біженців в німецькому місті Еггенфельден. Підозрюваний у вбивстві заарештований.
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