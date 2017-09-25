У Берліні завершилася масова акція проти праворадикалів

У центрі Берліна завершилася акція противників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які вийшли на стихійний мітинг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Агентство повідомляє, що кілька сотень людей, які пікетували будівлю торгового центру на столичному майдані Александерплац, де правопопулісти святкували свій високий результат на виборах, розійшлися.

За повідомленнями місцевої поліції, кілька поліцейських постраждали в результаті того, що учасники протесту кидали каміння і пляшки в будівлю, де знаходилися прихильники AfD.

Як повідомлялося, на берлінській площі Alexanderplatz, де партія АдН святкує високий результат на виборах, зібрався масовий стихійний мітинг. Популярними на ньому є кричалки "AfD – фашисти" та "нацистські свині".

Також стихійні демонстрацій помічені в інших містах, зокрема в Кьольні.

Як відомо, праворадикальна та відкрито проросійська партія Альтернатива для Німеччини зайняла третє місце на парламентських виборах в Німеччині.