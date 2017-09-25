У Дніпрі сталося смертельне ДТП за участю поліцейського начальника

Вранці 24 вересня в Дніпрі на вул. Панаса Мирного сталося ДТП за участю "Chevrolet Aveo" і службового автомобіля поліції "BMW X5".

Про це повідомляє Нацполіція області.

Відзначається, що на заокругленій ділянці дороги, не впоравшись з керуванням, водій автомобіля "Chevrolet" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся зі службовим автомобілем "BMW X5". В результаті зіткнення водій "Chevrolet Aveo", 1980 року народження, від отриманих травм помер в лікарні.

"В момент зіткнення в службовому автомобілі знаходились два співробітника ГУНП в Дніпропетровській області: за кермом - поліцейський-водій взводу № 1 роти № 8 та пасажир - заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області. Обидва доставлені до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами свідка події, "Chevrolet Aveo" рухався з перевищенням швидкості.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено відповідні експертизи.

Як заявили в поліції, згідно з попереднім висновком медогляду, водій "BMW X5" був тверезим.