Трамп обмежив в'їзд в США для жителів КНДР і ще декількох країн

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Понеділок, 25 вересня 2017, 06:01

Президент Дональд Трамп наклав нові обмежувальні заходи на в'їзд в країну громадянам Північної Кореї, Венесуели і Чаду.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином, список країн, громадянам яких обмежено в'їзд в США розширено до 8. Раніше в цей список були внесені Іран, Лівія, Сомалі, Сирія, Ємен. При цьому обмеження для громадян Судану були зняті.

Відзначається, що громадян Іраку обмеження не торкнулися, однак вони будуть піддаватися більш ретельній перевірці при в'їзді в США.

Нові обмеження вступлять в силу 18 жовтня.

"Забезпечення безпеки в Америці є моїм пріоритетом номер один. Ми не допустимо в нашу країну тих, для кого не можемо забезпечити безпечний відбір ", - прокоментував Трамп свій указ в Twitter.

Раніше, в цьому році Трамп своїм указом на 90 днів призупинив в'їзд в США для громадян Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану.

Теми: США
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