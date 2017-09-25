У Раді кажуть, що для перевірки Демчишина не вистачило даних від МВС

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Понеділок, 25 вересня 2017, 09:39

Апарат Верховної Ради не завершив люстраційну перевірку екс-міністра енергетики й вугільної промисловості Володимира Демчишина до його звільнення у зв'язку з ненаданням Міністерством внутрішніх справ необхідної інформації.

Про це йдеться у відповіді апарату парламенту на запит "Українських новин".

Демчишина призначили міністром енергетики 2 грудня 2014 року.

25 грудня 2014 року в апараті Верховної Ради почали його люстраційну перевірку.

Станом на дату звільнення, 14 квітня 2016 року, у зв'язку з обранням нового складу Кабінету міністрів, перевірку так і не було завершено.

"Щодо міністра енергетики та вугільної промисловості Демчишина В.В. повідомляємо, що Міністерство внутрішніх справ не надало в апарат Верховної Ради інформацію щодо проведення перевірки, передбаченої законом "Про очищення влади", у зв'язку з чим перевірка на дату його звільнення з посади 14 квітня 2016 року не завершена", – повідомив апарат ВР.

Як відомо, Демчишин є єдиним членом попереднього складу уряду, який не пройшов люстраційну перевірку під час перебування на посаді.

Із 27 серпня по 3 грудня 2014 року він очолював Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики й комунальних послуг. Із 2 грудня 2014 року був міністром енергетики та вугільної промисловості.

Після звільнення з поста міністра Демчишина призначили членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за квотою Адміністрації президента.

Теми: люстрація Демчишин МВС Верховна Рада
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