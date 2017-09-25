Луценко почав конфіскувати $200 мільйонів Януковича

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Понеділок, 25 вересня 2017, 11:07

Генеральна прокуратура розпочала спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем коштів.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Facebook.

"Спецконфіскація 200 млн ОЗУ Януковича. Перші мільйони доларів пішли в держбюджет України", - написала Сарган.

Як видно з відео, Луценко прийшов до АТ "Укрексімбанк".

"За рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2017 року у відповідному кримінальному провадження про визнання особи винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 255 (створення злочинної організації), ч 1 с. 27 (пособництво), ч 4 ст. 209 (відмивання коштів) для організації виконання у частині застосування спеціальної конфіскації коштів, які перебувають на рахунках у АТ "Укрексімбанк".

21 числа рішення набуло законної сили, і кошти, які зберігаються у вашому банку, – бо в нас так само є інші банки стосовно цього – будуть передані у державну казну", - сказав Луценко.  

Як відомо, на минулому тижні Луценко заявив, що 22 вересня вступило рішення суду про спецконфіскацію 200 мільйонів доларів банківських активів із оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Раніше Луценко повідомляв про те, що ГПУ повернула до бюджету України 1,5 мільярди доларів, розкрадених Януковичем і його командою. А найближчим часом конфіскує ще кілька сотень мільйонів доларів.

Як відомо, в Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Українська правда

Теми: Луценко Генпрокуратура Янукович
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