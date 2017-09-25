Охоронець російських командирів та “генштабу” бойовиків здався СБУ

Бойовика, який був задіяний в охороні російських військових у так званій "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності, завдяки програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними відомства, у 2014 році мешканець Донецької області приєднався до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". У складі бандугруповань, він охороняв військові об’єкти, зокрема "генеральний штаб" бойовиків та представників російського командування.

Зазначається, що, ставши свідком грабежів місцевого населення, знущань з боку російських військових, він вирішив покинути ряди бойовиків та територію так званої "Новоросії".

"Тривалий час він, побоюючись кримінальної відповідальності, переховувався у родичів на підконтрольній українській владі території. Дізнавшись від знайомих про програму СБУ "На тебе чекають вдома", колишній бойовик звернувся до правоохоронних органів та повідомив про свою участь у складі бандугруповання", - йдеться у повідомленні.

Сам затриманий повідомив правоохоронцям, що двічі намагався втекти від так званих "ополченців".

"Я хотів повернутися на підконтрольну Україні територію, проте мене зняли на блокпосту в Знам’янці, яка була підконтрольна "ДНР". Мені дали лопату і змусили тиждень копати окопи. Потім приїхав командир ополченців, у якого знаходився мій паспорт. Він пояснив мені, що мій дім на Донбасі і що мені треба рік відслужити, бо в Україні я в армії не служив. Тож я охороняв військових, російських офіцерів та інших ополченців", - розповів колишній бойовик.

Він додав, що у подальшому планує повернутися до своєї шахтарської роботи.

У СБУ повідомляють, що наразі чоловік перебуває вдома з родиною. Після з’ясування всіх обставин вчиненого ним правопорушення, він буде звільнений від кримінальної відповідальності.

Як відомо, це не перший випадок, коли СБУ звільняє від кримінальної відповідальності колишніх бойовиків.

Раніше повідомлялося, що понад 60 колишніх бойовиків скористалося програмою Служби безпеки "На тебе чекають вдома".

Українська правда