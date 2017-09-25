Омелян подав до суду на МАУ

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Понеділок, 25 вересня 2017, 11:30

Міністр інфраструктури Володимир Омелян подав до суду на авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України", вимагаючи захисту своєї честі та гідності.

Про це він заявив в ході прес-конференції в Києві, передають "Українські Новини".

"Я підготував позов щодо захисту своєї честі і гідності. Він уже поданий, і я сподіваюся, що буде розглянутий якомога швидше", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що вважає маніпуляції з боку МАУ непорядними і такими, що не мають ніякого відношення до чесної конкуренції.

Як відомо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20 млн гривень збитків, понесених через можливий прихід в Україну лоукостера Ryanair. Нібито через це "національна" компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі шкоди.

Українська правда

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