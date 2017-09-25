На майно і рахунки екс-голови МВС Захарченка накладено арешт

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Понеділок, 25 вересня 2017, 11:34

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомляє Генпрокуратура у відповідь на запит УНН.

У ГПУ "Українській правді" підтвердили цю інформацію.

Там розповіли, що під час слідства у кримінальних провадженнях проти Захарченка було арештовано все виявлене на даний час в Україні рухоме і нерухоме майно підозрюваного, а також гроші в банках.

Як відомо, у червні ГПУ повідомила нову підозру Захарченку у справі Майдану.

Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що він підозрюється у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників.

Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.

Теми: Захарченко МВС арешт суд
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