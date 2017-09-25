Прокуратура вручила Довгому підозру

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Понеділок, 25 вересня 2017, 12:34

У прокуратурі Києва вручили оновлена підозру народному депутату з групи "Воля народу" Олесю Довгому.

Про це повідомили в прес-службі столичної прокуратури, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підозра вручено в п'ятницю", - заявили у відомстві.

Як відомо, 22 вересня генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.

Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся ДовгогоБорислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

4 липня регламентний комітет Верховної Ради знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з Довгого.

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Теми: Довгий прокуратура Луценко
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