Сакварелідзе донесли, що у нього можуть забрати громадянство

Соратник Міхеїла Саакашвілі і колишній заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе заявляє, що президент Петро Порошенко може позбавити його громадянства України.



Він пише у Facebook, що цю інформацію поки не підтверджено.



"Щойно отримав неофіційну і поки остаточно не підтверджену інформацію про те, що Петро Олексійович Порошенко збирається незабаром забрати громадянство у мене, а також у деяких інших нелояльних до нього осіб з числа тих, кому він сам його і дав два роки тому", - повідомляє Сакварелідзе.



На його думку, Порошенко здолала "клінічна параноя".

"Не приховую, що я очікував такого розвитку подій, але до останнього сумнівався, що він піде на настільки шкідливі для своєї репутації та іміджу політичні рішення", – пише Сакварелідзе.



За його словами, "розтоптати ногами основний символ прихильності людини до держави – його паспорт і громадянство, звертатися з ним як із продуктом шоколадної фабрики "Рошен" – це просто низько і не личить ні чоловікові, ні президенту, ні головнокомандувачу".



"Поки до влади не прийдуть гідні України люди, забезпечивши в тому числі право громадян на справедливий суд. Я буду змушений імітувати боротьбу за відновлення мого громадянства у наявних псевдодемократичних судах", – заявив Сакварелідзе.

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі у присутності прихильників, народних депутатів та журналістів прорвався до України, не пройшовши митний контроль на українській території.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ).

16 вересня Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід Давиду Сакварелідзе за підозрою в порушенні ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону – і оштрафував на 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн). Захист політика планує оскаржити це адміністративне покарання.

Грузія вимагає екстрадиції Саакашвілі, але у Мін’юсті вважають, що Україна може не видавати його, доки грузинський суд не винесе вирок.

Олена Рощенко, УП