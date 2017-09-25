У Росії продовжили арешт українському журналісту Сущенку

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Понеділок, 25 вересня 2017, 12:36

Московський суд в понеділок продовжив арешт незаконно утримуваному у російському СІЗО журналісту Роману Сущенку.

Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"Роману Сущенку продовжений термін утримання під вартою на два місяці, до 30.10.2017 року. Захист буде оскаржувати рішення", - написав він.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Наприкінці червня суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на 3 місяці українського журналіста Романа Сущенка. В українському МЗС відреагували на це "рішучим протестом".

Українська правда

Теми: Сущенко політв'язні Росія
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