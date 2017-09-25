У Дніпрі працівника міськради затримали за хабар

Державного службовця Дніпровської міської ради затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабара.

Про це у понеділок повідомляє сайт Генпрокуратури.

"Головний спеціаліст одного з відділів Департаменту по роботі з активами Управління земельних відносин Дніпровської міської ради одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за сприяння в отриманні права власності на земельну ділянку у місті Дніпрі", - йдеться в повідомленні.

Службовця спіймали на гарячому 22 вересня.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.



