У Дніпрі працівника міськради затримали за хабар
Державного службовця Дніпровської міської ради затримали під час одержання 10 тисяч гривень хабара.
Про це у понеділок повідомляє сайт Генпрокуратури.
"Головний спеціаліст одного з відділів Департаменту по роботі з активами Управління земельних відносин Дніпровської міської ради одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривень за сприяння в отриманні права власності на земельну ділянку у місті Дніпрі", - йдеться в повідомленні.
Службовця спіймали на гарячому 22 вересня.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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