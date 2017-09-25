МЗС радить українцям уникати масових місць у Каталонії

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Понеділок, 25 вересня 2017, 13:42

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України уникати місць масового скупчення людей в іспанській Каталонії в зв'язку з підвищеною суспільною активністю в цьому регіоні.

Про це йдеться в повідомленні генерального консульства України в Барселоні від 25 вересня.

"У зв’язку з підвищеною громадською активністю,  яка спостерігається в автономній області Каталонія протягом останніх тижнів та може мати місце упродовж наступного місяця, рекомендуємо уникати масових скупчень людей", – попереджають дипломати.

Українців також просять неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії, зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

У випадку надзвичайних ситуацій (у разі загрози життю чи загибелі громадян) слід звертатися на  "Гарячу лінію" генконсульства: +34 629 38 2936.

Як повідомлялося, іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.

Президент Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що уряд Іспанії фактично призупинив автономію Каталонії і ввів надзвичайний стан в регіоні.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці кількох міст Каталонії, щоб висловити підтримку референдуму про незалежність та вимагати звільнення затриманих каталонських чиновників.

Українська правда

Теми: Іспанія МЗС
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