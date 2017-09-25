Петренко розповів, чому немає єдиного позову України до РФ

Подати єдиний позов проти Російської Федерації технічно неможливо.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко перед зустріччю з представниками Американської торгової палати в Україні, передає УНІАН.

"Наразі є низка позовів в різних судах. Мова іде і про Міжнародний суд ООН, який має свою процедуру, і там ми подали фактично дві заяви, які стосуються дискримінації українців в Криму і заборони фінансування тероризму з боку Російської Федерації. Є п’ять позовів великих у Європейському суді з прав людини. Є низка позовів, які подали державні компанії проти Російської Федерації, пов’язані з втратою майна на територія Криму і Донбасу. Так само Україна подала до Міжнародного кримінального суду стосовно подій, які відбулися в Криму і на Донбасі", - розповів він.

"Тому технічно в один позов, я думаю, всі ці факти об’єднувати неможливо в силу того, що розглядають різні судові інстанції, але те, що будуть додаткові і позови і додаткові обгрунтування тих позовів, які ми вже подали, це факт", - додав Петренко.

За його словами, наразі завершується підготовка юридичної позиції по Донбасу для Європейського суду з прав людини по аналогії з Кримом.

"Багато матеріалів буде долучено до Міжнародного суду в ООН, який слухає праву в Гаазі в наступному році", - зазначив міністр.

Як відомо, Україна готує позов до Росії за збитки портів через Керченський міст.