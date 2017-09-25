У "Документі" бачать, що ажіотаж на біометрику спадає

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Понеділок, 25 вересня 2017, 15:37

З початку 2017 року в Україні близько 2,5 мільйона громадян отримали біометричні закордонні паспорти.

Про це в коментарі журналістам заявив 25 вересня прес-секретар ДП "Документ" Володимир Поліщук, повідомляє "Укрінформ".

"Від Нового року до теперішнього часу більш як 2,5 млн громадян зробили собі цей документ для виїзду за кордон", – сказав Поліщук.

За його словами, щодня в Україні заявки на отримання біометричних закордонних паспортів подає близько 20 тисяч громадян.

"Наразі ситуація з ажіотажем дещо поліпшилася, і черги стали менші", – стверджує Поліщук.

За його словами, у Києві у "найбільшому нашому центрі обслуговування громадян "Паспортний сервіс" в будні вже доволі спокійно, але є черги по суботах і неділях".

Теми: паспорт
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