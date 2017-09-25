В Україні починаються заморозки

Цього тижня в Україні очікуються перші заморозки на ґрунті та в повітрі.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними метеорологів, вночі 27 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, 28 вересня і у північних, центральних та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі прогнозуються заморозки 0-4 градуси.

Вночі 28 вересня у Київській області на поверхні ґрунту також заморозки 0-4 градуси.

Водночас синоптик Наталія Діденко повідомляє у Facebook, що погоду України цього тижня визначатиме антициклон, центр якого розташувався далеко на півночі, але зона його впливу досягне й півдня.

"Щоправда, одягатися треба буде вже тепло, бо саме на цьому тижні температура повітря поступово почне знижуватися. А вночі навіть буде дуже холодно, в другій половині тижня до +3+7 градусів", - пише вона.

За прогнозом синоптика, у вівторок, 26 вересня, в Україні буде сухо та прохолодно.

"Найближчої ночі +8+13, на півдні до +15+16 градусів, а навколо Карпат, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині та Харківщині +6+9 градусів. Вдень 26 вересня очікується +16+21 градус, на півдні до +23+24 градуси", - розповідає вона.

Діденко зазначає, що у південній частині України у вівторок ймовірні штормові пориви вітру, до 15-20 метрів за секунду.

За її інформацією, у Києві вівторок буде сухим, сонячним та свіжим. Вночі +9+11, вдень +18+20 градусів. Вітер східний, поривчастий.

"Надалі дні - десь +14+16 градусів, ночі - холоднішатимуть поступово до +4+9 градусів", - наголошує синоптик.

Євген Кізілов, УП