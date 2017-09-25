Маккейн подякував за "чудове життя" - прогнози лікарів невтішні

Сенатор США Джон Маккейн, у якого діагностували пухлину мозку, поділився страхами про майбутнє і подякував за "чудово прожите життя".

Про це повідомляє Associated Press.

Маккейн заявив, що у боротьбі з раком мозку лікарі дають йому "дуже поганий прогноз". Він зазначив що у нього є "почуття страху того, що станеться", але вдячний за те, що прожив "чудове життя".

Також він зазначив, що останнім часом часто думає про Едварда Мура Кеннеді, свого колегу з Сенату, який помер від такого ж типу раку, який діагностували і у Маккейна. Адже Кеннеді продовжував працювати, незважаючи на діагноз і "ніколи не здавався, тому що він любив свою справу".

Як відомо, у липні цього року, після видалення тромбу над лівим оком, у Джона Маккейна була діагностована агресивна форма раку.

Пізніше він повернувся на роботу, щоб продовжити голосування. Після цього президент США Дональд Трамп назвав його героєм, а члени Сенату аплодували йому.

Маккейн стверджував, що сподівається перемогти хворобу і жити якомога довше, однак розуміє, що "кожне життя повинно закінчуватися так чи інакше".

Українська правда