У Дніпрі відкрили пам'ятник двом застреленим на посту патрульним

2955 переглядів
Понеділок, 25 вересня 2017, 16:22

У Дніпрі відкрили пам'ятник патрульним поліцейським Ользі Макаренко й Артему Кутушеву, яких рік тому застрелив злочинець, що перебував у розшуку.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба міської поліції.

Урочисте відкриття меморіалу відбулося в понеділок на території міського автовокзалу, де сталася трагедія. Пам'ятник заввишки приблизно в один метр має вигляд шеврона з іменами загиблих.

"Пам’ятний знак встановили за ініціативою небайдужих мешканців міста. Його автором став волонтер Володимир Нижник", - розповіли у поліції.

Як відомо, 25 вересня екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив у Дніпрі двох патрульних поліцейських, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху –поліцейський Артем Кутушев помер на місці, його колега Ольга Макаренко померла від отриманих поранень у лікарні.

Суд над убивцею і досі триває.

Українська правда

Теми: Дніпро поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Дніпрі працівника міськради затримали за хабар 25 вересня 2017, 13:06
У Дніпрі прокурора затримали на хабарі у $25 тисяч 8 вересня 2017, 07:03
У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 360 млн. гривень 20 серпня 2017, 02:37
powered by lun.ua
Головні новини
Довідку про відсутність судимості тепер можна буде замовити онлайн в МВС
AI: Україна незаконно постачає зброю до Південного Судану
ООН: Після анексії в Криму майже зникла освіта українською мовою
На АЗС знову підняли ціни на бензин і дизельне паливо
Усі новини
культура

Британська співачка зняла кліп у Києві

література

"Собакоїди та інші люди": уривок із книги про життя ромів у Словаччині

відео

Велосипедом на роботу: Кияни на день відмовилися від авто заради міста