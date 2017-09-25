Петренко очікує, що Рада проголосує за Службу фінрозслідування до грудня

Міністр юстиції Павло Петренко сподівається на прийняття Верховною Радою закону про створення Служби фінансових розслідувань до кінця осені.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні, передають Українські Новини.

"Дуже розраховую, що цієї осені український парламент прийме новий закон про Службу фінансових розслідувань", - сказав він.

Петренко підкреслив, що дана служба повинна мати повну процесуальну і функціональну незалежність, закріплену на законодавчому рівні.

Він додав, що розслідуванням економічних злочинів повинен займатися професійний правоохоронний орган, яким і буде дана служба.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував початок роботи Служби фінансових розслідувань із 2018 року.

Наприкінці 2016 року через технічну помилку Верховна Рада фактично оголосила податкову міліцію поза законом уже з 1 січня 2017 року.

У зв'язку з цим Мінфін підготував законопроект про створення Фінансової поліції.