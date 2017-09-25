Петренко очікує, що Рада проголосує за Службу фінрозслідування до грудня

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Понеділок, 25 вересня 2017, 16:25

Міністр юстиції Павло Петренко сподівається на прийняття Верховною Радою закону про створення Служби фінансових розслідувань до кінця осені.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Американської торгової палати в Україні, передають Українські Новини.

"Дуже розраховую, що цієї осені український парламент прийме новий закон про Службу фінансових розслідувань", - сказав він.

Петренко підкреслив, що дана служба повинна мати повну процесуальну і функціональну незалежність, закріплену на законодавчому рівні.

Він додав, що розслідуванням економічних злочинів повинен займатися професійний правоохоронний орган, яким і буде дана служба.

Як відомо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував початок роботи Служби фінансових розслідувань із 2018 року.

Наприкінці 2016 року через технічну помилку Верховна Рада фактично оголосила податкову міліцію поза законом уже з 1 січня 2017 року.

У зв'язку з цим Мінфін підготував законопроект про створення Фінансової поліції.

Теми: податки Мінфін Верховна Рада
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