AI: Україна незаконно постачає зброю до Південного Судану

Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International.

На своїй сторінці у Facebook організація заявляє, що звіт наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де "її використовують для вбивств тисяч мирних жителів".

"У 2014 році Укрінмаш підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану. Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписанткою якого є Україна", - заявляють у Amnesty.

В організації вказують, що поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна "має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності".

"Українська правда" вже звернулася до підприємства Укрінмаш по коментар.

Українська правда