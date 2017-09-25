AI: Україна незаконно постачає зброю до Південного Судану

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Понеділок, 25 вересня 2017, 17:00

Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International.

На своїй сторінці у Facebook організація заявляє, що звіт наводить докази причетності України до незаконного постачання зброї до Південного Судану, де "її використовують для вбивств тисяч мирних жителів".

"У 2014 році Укрінмаш підписав контракт з ОАЕ на поставку тисяч кулеметів, мінометів, РПГ і мільйонів боєприпасів до Південного Судану. Участь української державної компанії у постачанні зброї до Південного Судану суперечить Договору про торгівлю зброєю, підписанткою якого є Україна", - заявляють у Amnesty.

В організації вказують, що поки Рада Безпеки ООН не запровадила повне та всеосяжне ембарго на торгівлю зброєю з Південним Суданом, Україна "має дотримуватися декларованої нею політики із забезпечення регіональної та міжнародної безпеки та стабільності".

 
 

"Українська правда" вже звернулася до підприємства Укрінмаш по коментар.

Українська правда

Теми: зброя права людини Україна
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