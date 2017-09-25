В УДО розповіли, чому так відчайдушно захищали весілля сина Луценка

Керівник Управління держохорони Валерій Гелетей прокоментував, чому його підлеглі обслуговували весілля сина Юрія Луценка, і дав оцінку нападу на журналістів.

Про це йдеться у новому випуску програми "Схеми", анонс якої опублікували у Twitter.

За словами Гелетея, охоронці УДО нікому не довіряють, оскільки під виглядом журналістів на подію можуть проникнути "дублери", які "зроблять якісь неприємності".

"Де гарантія, що не з'явиться Михайло Ткач - дублер (журналіст "Схем" – ред.)? Усі скажуть: "О, ми вас добре знаємо, пане Михайле! Заходьте". Він прийде, зробить нам якісь неприємності", - зауважив голова управління.

Голова УДО упевнений, що подібні заходи обов'язково має охороняти його управління, і кількість залучених співробітників тут не можна обмежувати.

"Якщо у мене буде інформація, що загрожує небезпека, то я зроблю стільки людей, скільки треба… Можливо, все управління буде працювати", - наголосив Гелетей.

Також керівник управління охорони прокоментував, чому біля місця святкування знаходились пожежна машина і карет швидкої допомоги.

"Я за пожежну (машину – ред.) почув – пожежна там заправлялася", - сказав він.

Стосовно ж "швидких" Гелетей повідомив, що вони чергували на весіллі, оскільки серед гостей були люди похилого віку.

"У нас президентам по 80 років… Ми думаємо про все", - заявив він.

Керівник УДО Гелетей прокоментував,чому його підлеглі обслуговували весілля сина Луценка,і дав оцінку нападу на #Схеми

5 найяскравіших цитат pic.twitter.com/8CnxMT5cjs — Схеми (@cxemu) September 25, 2017

Як відомо, на весіллі старшого сина генпрокурора Юрія Луценка, яке відбулось 15 вересня у заміському комплексі під Києвом, побували перші особи держави, а також низка міністрів та народних депутатів.

Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники Управління державної охорони всіляко намагалися не дати змоги зафіксувати події на відео, затуляли в’їзд на відкриту парковку ресторану відомчими автівками.

А під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. Оператор Борис Троценко отримав струс мозку та пошкодження руки.

Згодом начальник УДО Валерій Гелетей ось так пояснив дії своїх підлеглих: "Там же який горб! Цей військовослужбовець упав, ви ж не будете говорити, що він не упав? Там же отакий горб! У темряві, пісок, спіткнувся, упав і зачепився за оператора".

Журналісти написали заяву в поліцію про перешкоджання їхній професійній діяльності.

Євген Кізілов, УП