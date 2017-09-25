Через "чеченську справу" РФ Яценюк піде в Європейський суд

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк проситиме Європейський суд з прав людини визнати незаконним його кримінальне переслідування на території Росії.



Про це повідомляє його прес-секретар Ольга Лаппо у Facebook у понеділок.

"Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини. Ми маємо намір в ЄСПЛ довести всю абсурдність російського кривосуддя. Ми притягнемо до відповідальності всіх так званих російських "слідчих" та "суддів", які сфабрикували "чеченську справу Яценюка", – пише Лаппо.

Вона нагадує, що за стандартами ЄСПЛ для позову необхідно формально пройти усі стадії розгляду справи в національних судах.

"Однак, ці правила писали для демократичних і правових держав, а не для авторитарної путінської Росії. Саме тому ми нікому й нічого не збираємося доводити на території РФ. Ми проходимо формальну процедуру для позову в ЄСПЛ", – зазначила Лаппо.

Як відомо, в 2015 році глава СК РФ Бастрикін заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

Прес-секретар Яценюка порадила Росії провести психіатричну експертизу глави Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна.

Згідно з біографією Яценюка, у 1991 - 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми "ЮРЕК-ЛТД" у Чернівцях.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт колишнього прем'єра України.

У вересні 2017 року прес-служба екс-прем'єра оприлюднила результати російської експертизи, датованої 2015 роком, з матеріалів справи проти Яценюка, згідно з якою росіяни звинувачують екс-прем'єра не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

Російські слідчі знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї та стверджують, що на ній зображений Яценюк.

Водночас пізніше з'ясувалося, що людиною, яку російська експертиза ідентифікувала як Арсенія Яценюка, є соратник Дмитра Корчинського В'ячеслав Артеменко.

Українська правда