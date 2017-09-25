В Україну заборонили в'їзд двом британським спортсменам, які були в Криму

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Понеділок, 25 вересня 2017, 18:31

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну двом британським спортсменам Гері Ханту (Gary Hunt) і Блейку Олдріджу (Blake Aldridge), які брали участь в змаганнях в анексованому Росією Криму.

Про це заявила речник СБУ Олена Гітлянська, передає "Інтерфакс-Україна".

"25 вересня їм заборонений в'їзд на 5 років. Підстава для заборони - заподіяння шкоди національним інтересам України", - повідомили вона.

Як відомо, ці спортсмени відвідували Крим, де брали участь у змаганнях "Freerate Cliff Diving World Cup", які пройшли 25 серпня 2017 року Сімеїзі, і висловлювали свою позицію щодо санкцій.

Теми: Крим анексія кордон Британія
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