Прикордонслужба не пускає в Україну головреда "Голосу ісламу"

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Понеділок, 25 вересня 2017, 22:54

Головного редактора медіапроекту "Голос ісламу" Дмитра Хамзу Черноморченка не пустили на територію України.

Про це Дмитро розповів "Українській правді".

Він повідомив, що з 12 години дня 25 вересня перебуває в спеціальній кімнаті в зоні вильоту в міжнародному аеропорту Одеси.

Прикордонна служба України відмовилася прийняти Черноморченко і його рідного брата в зв'язку з тим, що вони нібито не довели свою мету візиту.

Черноморченко в розмові повідомив, що пред'явив нотаріально завірений лист господині квартири в Одесі, яку він орендує, що у них договір, і вона готова його прописати.

Також у нього були зворотні квитки з Одеси на суботу.

 
 

Мета візиту Хамзи, за його словами, - подача документів на отримання українського громадянства, оскільки його мати була українською громадянкою, і він має право на отримання українських документів.

Кімната в аеропорту Одеси
Кімната в аеропорту Одеси

"У мене онкологія, мені необхідне здорове харчування і хороший сон. Умови, в яких ми перебуваємо, ви бачили, додайте туди відсутність можливості їсти і пити", - сказав Черноморченко "Українській правді".

Як відомо, Дмитро Хамза Черноморченко - громадянин Росії, але був змушений жити в Туреччині через тиск на батьківщині.

Катерина Сергацкова, для УП

Теми: Прикордонна служба ЗМІ
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