Прикордонслужба не пускає в Україну головреда "Голосу ісламу"
Головного редактора медіапроекту "Голос ісламу" Дмитра Хамзу Черноморченка не пустили на територію України.
Про це Дмитро розповів "Українській правді".
Він повідомив, що з 12 години дня 25 вересня перебуває в спеціальній кімнаті в зоні вильоту в міжнародному аеропорту Одеси.
Прикордонна служба України відмовилася прийняти Черноморченко і його рідного брата в зв'язку з тим, що вони нібито не довели свою мету візиту.
Черноморченко в розмові повідомив, що пред'явив нотаріально завірений лист господині квартири в Одесі, яку він орендує, що у них договір, і вона готова його прописати.
Також у нього були зворотні квитки з Одеси на суботу.
Мета візиту Хамзи, за його словами, - подача документів на отримання українського громадянства, оскільки його мати була українською громадянкою, і він має право на отримання українських документів.
"У мене онкологія, мені необхідне здорове харчування і хороший сон. Умови, в яких ми перебуваємо, ви бачили, додайте туди відсутність можливості їсти і пити", - сказав Черноморченко "Українській правді".
Як відомо, Дмитро Хамза Черноморченко - громадянин Росії, але був змушений жити в Туреччині через тиск на батьківщині.
Катерина Сергацкова, для УП
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