Суд залишив під вартою учасника прориву кордону під час повернення Саакашвілі

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Вівторок, 26 вересня 2017, 00:24

Апеляційний суд Львівської області залишив під вартою соратника екс-голови Одеської обладміністрації, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі Олександра Бурцева, учасника прориву українсько-польського кордону в пункті пропуску "Шегині".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, суд відхилив прохання захисту про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. За рішенням суду Бурцев залишиться під вартою до 9 листопада.

Під час оголошення рішення Бурцев знепритомнів, йому викликали швидку допомогу.

Представниця "Руху нових сил" Ольга Галабала заявила журналістам, що Бурцеву протягом дня не дозволяли приймати інсулін і у нього піднявся рівень цукру в крові.

Як повідомлялось, раніше Мостиський райсуд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині державного кордону. За рішенням суду Саакашвілі повинен заплатити штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн).

Як відомо, 10 вересня лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі прибув в Україну.

Його прихильники, які зібралися у ПП "Шегині", прорвали кордон з української сторони. Під час інциденту 11 бійців Національної поліції і 5 Держприкордонслужби отримали тілесні ушкодження.

Теми: Саакашвілі суд кордон
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