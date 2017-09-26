Пентагон представить Трампу варіанти вирішення проблеми КНДР

778 переглядів
Вівторок, 26 вересня 2017, 00:44
afp

Пентагон представить президенту США Дональду Трампу варіанти дій щодо Північної Кореї, якщо провокації з боку Пхеньяна триватимуть.

Про це заявив прес-секретар Пентагону полковник Роберт Меннінґ, повідомляє Голос Америки.

"Якщо Північна Корея не припинить свої провокаційні дії, то ми обов'язково подамо президенту Трампу варіанти вирішення північнокорейської проблеми", - сказав Меннінґ.

Ця заява була зроблена після того як міністр закордонних справ Північної Кореї назвав  твіт американського президента про лідера КНДР Кім Чен Ина  оголошенням війни і заявив, що його країна залишає за собою право збивати американські бомбардувальники навіть в тих випадках, коли вони не перебувають в повітряному просторі КНДР.

Теми: Північна Корея США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп відповів на погрозу КНДР: їм настане кінець 24 вересня 2017, 07:25
КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США" 24 вересня 2017, 02:29
США розгорнуть в Південній Кореї сили стратегічного призначення 23 вересня 2017, 04:41
powered by lun.ua
Головні новини
Пентагон представить Трампу варіанти вирішення проблеми КНДР
Прикордонслужба не пускає в Україну головреда "Голосу ісламу"
У Білій Церкві сталася пожежа на "Біофармі"
Порошенко підписав закон "Про освіту"
Усі новини
спорт

Продала машину, щоб виграти Всесвітні ігри: рекордсменка планети Лариса Соловйова

інтерв`ю

Куратор Михайло Рашковецький: Дивно, коли мистецтво ігнорує широкого глядача