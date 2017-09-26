У Білому домі назвали "абсурдом" заяви КНДР про "оголошення війни"

У Білому домі заперечують заяви голови МЗС Північної Кореї, що США "оголосили війну" Пхеньяну, називаючи це "абсурдом".

Про це заявила речниця Білого дому Сейра Гакабі Сандерз, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми не оголошували війни Північній Кореї. Таке припущення є абсурдним", – сказала вона.

Як повідомлялось, міністр закордонних справ Північної Кореї назвав заяву американського президента Дональда Трампа про лідера КНДР Кім Чен Ина оголошенням війни.

Він також заявив, що його країна залишає за собою право збивати американські бомбардувальники навіть в тих випадках, коли вони не перебувають в повітряному просторі КНДР.

Йдеться про твіт Трампа, у якому він різко відреагував на слова глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН про неминучий ракетний удар по США.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у twitter.

Перед цим Лі йонг Хо пригрозив новим випробуванням водневої бомби.

Таку заяву було зроблено після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, під час якого він висловив готовність "повністю знищити" Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

Після останньої заяви КНДР, як повідомлялося, Пентагон представить президенту США варіанти дій щодо Північної Кореї, якщо провокації з боку Пхеньяна триватимуть.