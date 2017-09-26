Щонайменше 6 радників Трампа користувалися особистою поштою по роботі

Щонайменше шість найближчих радників президента США Дональда Трампа використовували особисту електронну пошту в державних справах.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на нинішніх і колишніх чиновників.

Після того, як американські ЗМІ повідомили, що зять Трампа і найближчий радник Джаред Кушнер використовував приватну пошту для обміну повідомленнями з іншими посадовими особами адміністрації, New York Times з'ясувала, що ще щонайменше 5 радників президента користувалися особистою поштою по роботі.

"Кушнер не самотній. Стівен Беннон, колишній головний стратег Білого дому, і колишній глава штабу Рейнс Прібус також іноді використовували особисту електронну пошту. Інші радники, включаючи Гері Кона і Стівена Міллера, відправили або отримали принаймні кілька листів, використовуючи особисту пошту", - пише видання, посилаючись на джерела.

Крім того, як повідомило видання Newsweek, дочка президента Іванка Трамп користувалася особистою поштою, коли була неоплачуваним радником Трампа в перші місяці нової адміністрації. При цьому чиновники визнали, що вона чинила так і після офіційного призначення радником Білого дому.

Як пише New York Times, посадові особи мають використовувати урядові електронні скриньки для своїх офіційних обов'язків, щоб їх листування було доступним для громадськості і тих, хто здійснює нагляд. Однак використання приватних поштових скриньок не заборонено, якщо чиновники перенаправляють пов'язані з роботою листи на свою робочу пошту.

Як відомо, під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року Трамп звинувачував свою суперницю Гілларі Клінтон в тому, що вона використовувала приватний поштовий сервер для офіційного листування, коли вона була державним секретарем при президенті Бараку Обамі.

Тоді ФБР встановило, що Клінтон дійсно зберігала засекречену інформацію на своєму особистому поштовому сервері, і розцінило ставлення Клінтон до секретної інформацієї як "вкрай недбале". Тоді було прийнято рішення не пред'являти їй ніяких звинувачень.

Однак буквально напередодні виборів розслідування було відновлено. Сама Клінтон вважає, що саме цей факт, поряд з витоком документів у Wikileaks, став причиною її поразки на виборах.

Як відомо, у січні спецслужби США оприлюднили звіт про те, що, за їхніми оцінками, президент Росії Володимир Путін наказав здійснити "кампанію впливу" з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперницю Дональда Трампа Гілларі Клінтон.

Також п’ять різних комітетів Конгресу проводять пов’язані з Росією розслідування.