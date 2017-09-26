США і ООН стурбовані наслідками референдуму в курдській автономії

ООН і США стурбовані можливою дестабілізацією обстановки в регіоні після референдуму про незалежність в курдській автономії в Іраку.

Про це пише DW.com.

США у вівторок, заявили, що референдум про незалежність курдської автономії в Іраку, який відбувся в понеділок, "посилить нестабільність".

"Сполучені Штати глибоко розчаровані, що уряд курдської автономії вирішив провести односторонній референдум про незалежність у тому числі на територіях, що знаходяться за межами автономії", - заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Науерт.

У Вашингтоні також підкреслили, що "історичні зв'язки" між США і курдами залишаться незмінними, незважаючи на "неформальний" референдум.

Стурбованість можливою дестабілізацією обстановки в Іраку висловив і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш.

Явка на референдумі перевищила 72 відсотки, всього проголосувало близько 3,3 мільйона чоловік.

Проведенню плебісциту активно чинили опір офіційні Багдад, Анкара і Тегеран. Прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді заявив, що референдум порушує конституцію країни і спрямований проти "громадського спокою".

Результати референдуму вважаються необов'язковими.