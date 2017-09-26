Поліція: Всі вбивства інкасаторів у Харкові за 11 років пов'язані між собою

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Вівторок, 26 вересня 2017, 07:34

Всі вбивства інкасаторів у Харкові, що відбулися за останні 11 років, пов'язані між собою.

Про це заявив на прес-конференції новий начальник ГУ Нацполіціі Харківської області генерал Олег Бех, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я вже вивчив матеріали цієї справи. Одинадцять років і 17 загиблих - всі ці злочини пов'язані між собою. За цей час злочинець заволодів чотирма автоматами Калашникова і чотирма пістолетами Макарова. Саме така зброя використовувалася при скоєнні цих злочинів", - зазначив Бех.

За його словами, на сьогодні є - "достовірні чи ні" - прикмети вбивці: "Його ДНК співпала у ряді злочинів, це одна і та ж особа".

"Слідство продовжує свою роботу. Я беру це під особистий контроль", - додав Бех.

Як нагадує агентство, з 2001 року в Харкові відбулося сім нападів на інкасаторські автомобілі, в тому числі, з грошима або цінними паперами "Правексбанку", "Ощадбанку" (кілька разів), банку "Аваль", ломбарду, нарешті, в 2015 році, "Укрпошти", де викрадено відразу 2 млн грн. Ніхто не затриманий.

Теми: Харків кримінал поліція
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