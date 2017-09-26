Заява Ірану про випробування нової ракети не відповідає дійсності - ЗМІ

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Вівторок, 26 вересня 2017, 09:55

Заява Ірану про проведення минулого тижня успішного випробування нової балістичної ракети не відповідають дійсності.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Тегеран заявив про успішне випробування нової балістичної ракети, яка здатна нести кілька боєголовок і має дальність польоту до 2 тисячі кілометрів. Державні ЗМІ Ірану також опублікували відеозапис запуску.

Однак Fox стверджує, що на кадрах насправді показано невдале випробування ракети, яке відбулася в січні цього року.

Тоді Іран вперше намагався запустити свою нову балістичну ракету середньої дальності "Хорамшахр". Американські чиновники заявили, що вона пролетіла близько 900 км, після чого вибухнула.

"Європейська правда"

Теми: Іран технології зброя
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