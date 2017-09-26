Нацгвардія замовила концертну вантажівку за 4 мільйони

Військова частина 3078 Національної гвардії України замовила ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" спеціальний мобільний концертний комплекс за 4 мільйони гривень.

Тендер відбувся 29 серпня, повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Мобільний концертний комплекс повинні поставити до 10 грудня.

Він складатиметься з вантажного автомобіля МАЗ 4х2 (або еквівалент із кузовом-фургоном, обладнаним системами опалювання та вентиляції),

причіпа-трансформера "сцена" у розгорнутому вигляді завширшки 5,1 м і завдовжки 6,3 м (з акустичними порталами – 9,3 м), заввишки до 5 м, концертною, світловою та мультимедійною апаратурою (згідно з переліком) та дизель-генератором із подовжувачем.

Фото "НАших грошей"

Відзначається, що модель шасі та ціни окремих складових комплексу не оприлюднено.

Гарантійний строк становить 1 рік або 30 тисяч км пробігу.

Передбачено аванс у розмірі 70% на строк до трьох місяців, решту оплатять упродовж 10 днів після поставки.

Повідомляється, що переможець отримав підряд без конкуренції.

Ціна угоди з ним на 0,03%, або 1 тисячу гривень нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка дорівнювала 4 мільйони гривень.

Засновниками "Спец-Ком-Сервісу" з Вишневого є директор Сергій Калюш і Михайло Городових.

Усього з 2011 року він виграв тендерів на 264,37 мільйона гривень, з яких 164,23 мільйона гривень – у Національної гвардії України.

Рік тому прокуратура відкрила провадження проти посадовців Нацгвардії, котрі нібито сприяли перемогам "Спец-Ком-Сервісу" на торгах щодо закупівлі автомобільної техніки.

Нещодавно суд дозволив слідчим доступ до інформації про рахунки фірми.