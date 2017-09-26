МЗС Франції просить прокуратуру розібратися з "представництвом ДНР"

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Вівторок, 26 вересня 2017, 10:27

Угруповання "ДНР" відкрило у французькому Марселі "представницький центр".

Офіційний Париж не визнає угруповань бойовиків, передає "Радіо Свобода".

"Представництво" зареєстроване як громадська організація.

На відкритті були депутати місцевого рівня.

У Міністерстві закордонних справ Франції стверджують, що мета цього "представництва" незаконна, тож відповідну інформацію вже передано до прокуратури.

Франція – п’ята європейська країна, де бойовики представники "ДНР" намагаються відкрити своє "представництво". Раніше це відбувалося у Греції, Фінляндії, Італії та Чехії.

Теми: "ДНР" Франція
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