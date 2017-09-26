Сенатори РФ просять розібратися з невизнанням "виборів" у Криму

Невизнання результатів "виборів" в анексованому Криму й Севастополі представниками Європейського Союзу і України в Росії вважають втручанням у питання державного суверенітету РФ.



Про це заявляють у тимчасовій комісії Ради федерації з захисту суверенітету Російської Федерації, пише "Коммерсант".



Комісія планує просити російські Мін'юст, МЗС, Академію наук оцінити заклик Комітету міністрів Ради Європи "допустити на президентські вибори Олексія Навального", а правоохоронні органи – заяви про невизнання виборів у Криму.



Координатор робочої групи комісії Радфеду щодо захисту державного суверенітету Ігор Чернишенко заявив, що у 2017 році виборча кампанія в РФ фінансувалася "безпосередньо урядом США або через некомерційні фонди", зокрема "Відкрита Росія" фінансувала штаби опозиційних кандидатів.



За його даними, всього на виборчу кампанію 2017 року виділили 7,1 млрд руб. (на думську кампанію 2016 року – 4,2 млрд).



Крім того, стверджує сенатор, "Голос Америки" і "Радіо Свобода" намагалися "залучити учнівську молодь в антиурядову діяльність", дестабілізувати ситуацію в Росії.



Чернишенко також нагадав про невизнання результатів виборів у Криму і Севастополі "низкою політичних діячів, представниками Європейського Союзу й України".



Член комісії Ольга Ковітіді розцінює "публічне невизнання результатів виборів, заклики до саботування рішень влади" як "грубе втручання в питання державного суверенітету РФ" і просить "ініціювати дослідчу перевірку цих дій".



Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що фінансували кампанію опозиції іноземні організації, залежні від США, зокрема Фонд сприяння розвитку демократії, Національний демократичний інститут, Інститут сучасної Росії, "Відкрита Росія".



Він не виключив, що "частина виділених на кампанію коштів призначалася на дестабілізацію ситуації" і "спроби дестабілізації ситуації в країні до виборів президента лише посиляться".



Голова комісії Радфеду щодо захисту державного суверенітету Андрій Клімов запропонував внести зміни в законодавство РФ "з метою повністю захистити електоральний суверенітет від будь-яких спроб втручання ззовні".



Заклик європейців допустити на президентські вибори Навального теж розцінили як тиск на політичну систему Росії.



Члени комісії вирішили спрямувати у "відповідні відомства, в тому числі Мін'юст, МЗС і РАН" запити з проханням "дати правову і наукову оцінку" рішенням дій Комітету міністрів РЄ з точки зору втручання у внутрішні справи РФ.



Також вони вирішили спрямувати запит до правоохоронних органів з проханням перевірити факти, про які заявляла Ковітіді.

Як відомо, на початку 2014 року Росія анексувала Крим, скориставшись зі зміни влади в Україні, а у 2017 році, попри протести України та Заходу, провела на півострові вибори у Держдуму РФ.

У березні 2018 року відбудуться чергові вибори президента Російської Федерації.

Олена Рощенко, УП