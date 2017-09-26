СЦКК: Бойовики "ДНР" перестали охороняти спостерігачів ОБСЄ

Представники окупованої частини Донецької області без попередження припинили охорону спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на підконтрольній їм території.

Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на сходу України (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО.

"Українська сторона СЦКК висловлює свою стурбованість та рішуче засуджує дії представників ОРДО, які з 24 вересня в односторонньому порядку припинили охороняти передову патрульну базу СММ ОБСЄ в населеному пункті Горлівка, і кваліфікує їх як грубе порушення Мінських домовленостей", – йдеться у повідомленні.

На думку українським представників, ці дії "носять відвертий провокаційний характер і є грубим порушенням Мандату СММ ОБСЄ".

"Разом з останніми інцидентами, пов’язаними з обмеженням свободи пересування місії та обстрілах її БПЛА на непідконтрольній уряду України території, (це) – ланки одного ланцюга і ставлять за мету залякати представників місії і перешкоджати їхній ефективній роботі на території ОРДО і ОРЛО", – вважає українська сторона СЦКК.

Вона закликає російську сторону Спільного центру прийняти невідкладні заходи та сприяти діяльності СММ ОБСЄ на території окремих районів Донецької й Луганської областей (ОРДО й ОРЛО).

"При цьому необхідно враховувати, що питання забезпечення безпеки як представників місії ОБСЄ, так і офіцерів української сторони СЦКК на території ОРДО і ОРЛО відносяться до компетенції російської сторони СЦКК", – наголошує українська сторона.

"Українська правда" звернулася по коментар до прес-служби СММ ОБСЄ.