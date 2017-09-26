У БПП і НФ звіт AI про постачання зброї до Південного Судану назвали абсурдним

Звіт міжнародної організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану є абсурдним і дискредитує саму організацію.

Про це написала нардеп від фракції "БПП", екс-керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Ірина Фріз у facebook.

"Звіт організації Amnesty International про нібито постачання Україною зброї до Південного Судану є абсурдним та дискредитуючим в першу чергу цю організацію", - написала вона.

Фріз підкреслила, що з 2014 року весь експорт зброї України є прозорим.

"Після звинувачень на адресу держави у постачанні ракетних технологій КНДР та інших інсинуацій за якими "стирчать вуха" Кремля, доповідь АІ наводить на думку щодо чергового викиду, що має зовнішнє замовлення", - підсумувала Фріз.

Скриншот з facebok ірини фріз

У свою чергу нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко зазначив, що через таку "неперевірену заяву" постраждає репутація самої Аmnesty Іnternational.

"Ця інформація у звіті Amnesty International не відповідає дійсності. Українська державна корпорація "Укрінмаш", яка має право на експорт зброї, зробила відповідну заяву і, крім того, опублікувала свою офіційну відповідь англійською, яку надала місяць тому Amnesty International. Вони ще місяць тому запитували, чи був такий контракт дійсно і "Укрінмаш" відповіла, що були перемовини у 2012-2013 роках, але контракт так і не був реалізований", - сказав Геращенко в ефірі "5 каналу".

Він підкреслив, що перемовини велися за часів влади Януковича.

"На мій погляд, Amnesty International вчинила дуже нечесно, у них була офіційна відповідь від української державної компанії, де були наведені всі факти", - заявив Геращенко.

Він нагадав, що у 2002 році була розв'язана інформаційна компанія проти України, про те, що нібито Україна постачала СРР "Кольчуга" до Іраку, чим порушила санкції проти Іраку.

"Ця історія закінчилася тим, ввійшли американці до Іраку і не знайшли жодної установки, але офіційних вибачень, після того бруду, який був вилитий по всім світовим телеканалам, ніхто не зробив. Тому це черговий бруд і непідтверджена інформація", - сказав Геращенко.

Він підкреслив, що українські поставки зброї регулюються державою і є прозорими.

"Міністерство закордонних справ, Сполучені Штати, наші європейські партнери отримують дипломатичними каналами офіційну інформацію з цього приводу. Цей інцидент буде вичерпаний, але довіра до Amnesty International буде підірвана через такі неперевірені заяви", - підсумував Геращенко.

Як відомо, у понеділок правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, заявивши, що Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану.

Державна зовнішньоторговельна фірма "Укрінмаш" заявила, що ніколи не постачала зброю до Південного Судану, а заяви Amnesty International повністю не відповідають дійсності.