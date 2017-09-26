Канада не готова до діалогу про безвіз з Україною – віце-прем'єр

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Вівторок, 26 вересня 2017, 12:18

Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що Канада не готова до активного діалогу про введення безвізового режиму з Україною та початку переговорів про "дорожню карту" щодо укладення такої угоди.

Про це вона сказала в ході брифінгу в Києві у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу, щоб була повна готовність канадської сторони взяти участь в активному діалозі і вже розробити "дорожню карту", як можна скасовувати візи відносно України", – зазначила віце-прем'єр.

За словами Климпуш-Цинцадзе, питання введення безвізового режиму з Канадою не є безперспективним, однак вимагає декількох років.

 

Теми: візи Канада
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