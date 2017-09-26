Газовий бізнес Фірташа залишився без керівника

Олександр Притика звільнився з посади голови ТОВ "Регіональна газопостачальна компанія" (РГК), що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа.

Про це Економічній правді повідомив сам Притика.

При цьому він не пояснив причин свого рішення. За даними джерел ЕП, звільнення Притики пов'язано з конфліктом між ним і Фірташем, що виник на грунті кадрових розбіжностей щодо однієї з підконтрольних РГК компаній.

"Насправді ці розбіжності були тільки приводом для звільнення. Притика давно хотів піти", - каже джерело.

Олександр Притика був главою РГК з моменту її заснування - з 2010 року. "Це (РГК - ЕП) був авторський проект Притики в рамках бізнесу Фірташа. З його звільненням компанія, швидше за все, припинить своє існування", - каже джерело ЕП.

Рішення про звільнення з РГК було прийнято Олександром Притикою 21 вересня.

За день до цього ЕП провела з ним інтерв'ю, яке буде опубліковано найближчим часом.

"Регіональна газопостачальна компанія" управляє 22-ма облгазами (операторами газорозподільних мереж) і двома десятками газсбутів (компаній з продажу газу населенню).

Дмитро Рясний