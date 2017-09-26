Фіскали намагаються оскаржити власну бездіяльність у "справі Насірова"

Миргородська податкова інспекція у Полтавській області намагається оскаржити постанову Окружного адмінсуду України від 13 березня 2017 року, якою було названо протиправною бездіяльність фіскалів щодо погашення податкового боргу компанії, пов'язаної з Олександром Онищенком.

Про це повідомляє проект "Марлін", посилаючись на відповідь начальника Миргородської ОДПІ Наталії Молочко на запит проекту, щодо того, чи був хтось із посадових осіб притягнутий до відповідальності за визнану судом бездіяльність.

Йдеться про ТОВ "Фірма "ХАС".

Повідомляється що Миргородська податкова інспекція вирішила стягнути податковий борг у 8,6 мільйонів гривень із держкомпанії "Укргазвидобування", за несплату податків ТОВ "Фірма "ХАС", яка причетна до "газових схем" депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка.

Своє рішення фіскали обґрунтували тим, що від 2004 року між ТОВ "Фірма "ХАС" та державною компанією "Укргазвидобування" діяв договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Згідно угоди саме підприємство "Фірма "ХАС" мало сплачувати податки за користування надрами.

Проте, згідно з судовими матеріалами, компанія Онищенка з 2015 року через податкові розстрочки, які, на думку прокурорів із Національного антикорупційного бюро, були незаконно надані за вказівкою головного державного фіскала Романа Насірова, не сплачувала податки.

Зазначається, що до червня 2016 року податковий борг з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу склав 8,6 мільйонів гривень.

Як свідчать матеріали справи, надаючи розстрочку "Фірмі "ХАС", фіскали не вжили дій задля отримання майна останньої в податкову заставу, як гарантію погашення податкового боргу.

Замість цього, у червні 2016 року Миргородська ОДПІ прийняла рішення здійснити опис майна ПАТ "Укргазвидобування" у податкову заставу через борги "Фірми "ХАС".

Компанія "Укргазвидобування" звернулася до суду і оскаржила дане рішення.

На їхню думку, за договором саме "Фірма "ХАС" мала платити податки і саме з неї треба стягувати борг.

У березні 2017 року Окружний адміністративний суд постановив, зокрема, визнати протиправною бездіяльність фіскалів щодо погашення податкового боргу ТОВ "Фірма "ХАС", та скасувати рішення щодо опису майна ПАТ "Укргазвидобування" в податкову заставу через борги фірми Онищенка.

Крім того, суд призначив миргородским фіскалам виплатити 4134 гривні судових витрат, які понесла державна компанія.

Проект "Марлін" звернувся до Миргородскої ОДПІ з проханням надати прізвища відповідальних за цю справу осіб, чи було їх притягнуто до відповідальності за їхню бездіяльність.

Але в Миргороді відповіли, що нікого до відповідальності вони не притягували. Більше того, повідомили, що подали касаційну скаргу, щоб оскаржити рішення Окружного адміністративного суду.

Коли має бути розгляд справи, поки що невідомо.

Як відомо, за даними НАБУ, у результаті викритої газової схеми, організованої зокрема нардепом Онищенком, державі було завдано збитків на рівні 3 мільярдів гривень.

Раніше повідомлялося, відстороненого голову ДФС Романа Насірова підозрюють в тому, що він у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних податкових органів незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу ТОВ "Фірма "ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест" та ТОВ "Надра Геоцентр на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

Яна Міланова, УП