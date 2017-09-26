У штабі АТО заявляють про відсутність втрат за добу

Доба 25 вересня в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає", – сказав полковник.

За словами Мотузяника, єдиний напрямок, на якому у понеділок не велися бойові дії, це – луганський.

На донецькому напрямку традиційно неспокійно було біля Авдіївки: окупанти порушували режим тиші вдень та ввечері. Також тривалий обстріл стався на сусідній позиції "шахта Бутовка". Окрім цього, під Горлівкою окупанти також обстріляли три опорні пункти ЗСУ.

Всього 25 вересня на донецькому напрямку сталося 8 ворожих обстрілів, в більшості випадків українські війська відкривали вогонь у відповідь.

"На маріупольському напрямку обстановка незмінна. Противник здійснив низку провокацій у Новотроїцькому та на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. У Лебединському відбувся короткотривалий мінометний обстріл. Традиційно основна активність противника припала на вечірні години. Українські війська активно вели вогонь у відповідь", – зазначив Мотузяник.

Також у понеділок близько 16:30 окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах Мар’їнки з 82-мм мінометів, внаслідок чого було пошкоджено сім приватних будинків.

Українська правда