Гриневич: В Угорщині є багато міфів про новий освітній закон

Міністр освіти та науки України засмучена заявами угорського уряду про блокування зближення України з ЄС через новий закон про освіту і заявляє, що закон не виключає вивчення угорської мови.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112" під час робочої поїздки до Івано-Франківська, коментуючи заяву Угорщини про блокування зближення України та ЄС, через новий закон "Про освіту".

"Мене це надзвичайно розчаровує і дивує, що наші угорські колеги не хочуть аби українські громадяни угорського походження мали європейські перспективи. Новим законом про освіту ми не порушуємо міжнародних зобов’язань. В мене склалася думка, що в Угорщині є дуже багато міфів про новий освітній закон", - додала Гриневич.

Вона назвала неправдою заяви Угорщини про те, що нібито український уряд ухвалив рішення про закриття шкіл, де йде навчання мовою національних меншин.

"Це не відповідає дійсності. Ми не збираємось закривати подібні школи. Ми лише розширюємо можливості дітей на навчання державною мовою в цих школах. Бо в нас є зараз порушення прав дітей угорського походження, які хочуть здобувати вищу освіту, але не володіють українською мовою. Це означає, що вони не мають доступу до вищої освіти, в майбутньому не зможуть обіймати державні посади чи посади в органах місцевого самоврядування", - додала міністр.

"Ми збережемо частину викладання угорською мовою. Діти будуть вчити угорську мову, але при цьому, вивчатимуть і українську мову, зможуть повністю інтегруватися в українське суспільство", - сказала Гриневич.

Вона також зазначила, що ще до підписання закону президентом, у Міністерстві закордонних справ України була велика зустріч з послами всіх країн, де детально було роз’яснено всі деталі нового закону про освіту.

Тож, після цього, на її думку, будь-які заяви про закриття шкіл чи обмеження прав нацменшин є абсурдними.

Гриневич додала, що в середу у неї запланована зустріч з міністром освіти Румунії, а 19 жовтня - з колегою з Угорщини.

"Я сподіваюсь, що у нас буде не політична, а професійна, освітянська розмова. Сподіваюсь на відкритість керівництва Угорщини почути нас щодо запровадження навчальних програм за новим законом про освіту", - сказала міністр освіти.

Також вона додала, що звернулася до Ради Європи з проханням створити робочу групу з представників, в тому числі і Ради Європи, де в деталях будуть відпрацьовані всі навчальні плани і та інші програми, за новим освітнім законом.

"Українська правда" звернулася за коментарем щодо заяв Угорщини про блокування зближення України з ЄС до МЗС. Однак у зовнішньополітичному відомстві поки не коментують дану заяву.

Як відомо, у вівторок, 26 вересня, уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Таке рішення стало відповіддю офіційного Будапешта на підписання президентом Порошенком закону "Про освіту".

Українська правда