"Укрзалізниця": Через вибухи в Калинівці 14 поїздів змінили маршрут

Вибухи на артилерійських складах в Калинівці під Вінницею привели до зміни маршруту 14 поїздів.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

"26 вересня з 22:10 повністю закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка. Це викликано заходами безпеки у зв’язку із надзвичайною ситуацією на військових складах в/ч А-1119, що біля Калинівки", - йдеться в повідомленні.

Рух поїздів не здійснюється по обох коліях перегону.

Також були евакуйовані працівники чотирьох залізничних станцій Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівська і роз'їзд Сальницький.