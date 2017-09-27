"Укрзалізниця": Через вибухи в Калинівці 14 поїздів змінили маршрут
Вибухи на артилерійських складах в Калинівці під Вінницею привели до зміни маршруту 14 поїздів.
Про це повідомили в прес-службі компанії.
"26 вересня з 22:10 повністю закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка. Це викликано заходами безпеки у зв’язку із надзвичайною ситуацією на військових складах в/ч А-1119, що біля Калинівки", - йдеться в повідомленні.
Рух поїздів не здійснюється по обох коліях перегону.
Також були евакуйовані працівники чотирьох залізничних станцій Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівська і роз'їзд Сальницький.
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