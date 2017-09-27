У Калинівці через снаряди загорілися 4 будинки, постраждалих нема – поліція

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Середа, 27 вересня 2017, 08:52

Станом на 8 ранку 27 вересня внаслідок влучення снарядів зі складів у Калинівці загорілося чотири житлових будинки, але інформації про постраждалих у поліції немає.

"Внаслідок влучення снарядів сталося загорання чотирьох житлових будинків.  Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі", – повідомила поліція о 8 ранку середи.

"Станом на 7-му годину ранку інформація  про потерпілих внаслідок вибухів до поліції не надходила", – сказано в повідомленні.

Зі свого боку, рятувальники станом на 6:30 повідомляли про 1 травмовану: її у стані середньої тяжкості госпіталізували до вінницької центральної районної лікарні.

Поліцейські допомагають з евакуацією людей із населених пунктів Калинівського та Вінницького районів, у які можуть потрапити уламки від вибуху снарядів. Уже евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Т.в.о голови  Національної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив: "Працюють всі необхідні служби, правоохоронні підрозділи. 239 працівників поліції патрулюють безпосередньо місто Калинівку".

"Обстановка повністю під контролем, підтверджених фактів мародерства не зафіксовано", –  запевнив він.

"Усі евакуйовані громадяни забезпечені тимчасовим розміщенням та гарячим харчуванням. При необхідності надається медична допомога", – повідомляє Вінницька ОДА станом на 8 ранку.

Для тих, хто ще не встиг виїхати, біля Калинівської райдержадміністрації стоять чергові автобуси.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі села Калинівка Вінницької області.

Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздівВ'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що відпрацьовуються різні версії причин події, але, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники.

Теми: надзвичайна подія Вінницька область поліція
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