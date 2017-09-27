Обмеження авіаперельотів над Калинівкою збережеться ще мінімум добу

2028 переглядів
Середа, 27 вересня 2017, 12:19
Траса М21 біля Калинівки, 27.09.2017
FB Vladislav Gunko

Обмеження повітряного руху радіусом 50 км в діапазоні висот від поверхні до верхньої межі повітряного простору навколо арсеналу ЗСУ під Калинівкою, де детонують боєприпаси, буде діяти ще мінімум добу.

Про це повідомив в середу журналістам після засідання Кабінету міністрів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відразу "закрили" небо в радіусі 50 км над епіцентром подій. Це обмеження буде тривати ще мінімум добу", – сказав міністр.

Омелян підкреслив, що Міністерство інфраструктури України буде оперативно реагувати на ситуацію, зокрема, в разі зменшення загрози.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Через надзвичайну ситуацію 27 вересня зміненим маршрутом курсують 47 пасажирських поїздів, які затримаються в дорозі від 5 до 8 годин.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

За фактами вибухів у Калинівці до ЄРДР внесено інформацію за попередньою кваліфікацією "диверсія".

Президент Петро Порошенко скликав військове командування для пошуку шляхів ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла в Калинівці.

Теми: надзвичайна подія Вінницька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Армійці у Калинівці закупили протипожежне обладнання у сумнівної фірми 27 вересня 2017, 12:27
16 населених пунктів залишились без газу через Калинівку 27 вересня 2017, 11:53
Кабмін виділив 100 мільйонів на ліквідацію наслідків у Калинівці 27 вересня 2017, 11:45
powered by lun.ua
Головні новини
Рятувальники уточнили кількість постраждалих у Калинівці
Армійці у Калинівці закупили протипожежне обладнання у сумнівної фірми
Обмеження авіаперельотів над Калинівкою збережеться ще мінімум добу
Окупанти присудили Умерову два роки колонії-поселення
Усі новини
Вулична їжа

12 варіантів перекусити на ходу в Києві

курйоз

Саудівський підручник з історії відкликали через Майстра Йоду

благодійність

Зроби щось просто так: Як перукар вже два роки змінює світ