Рятувальники уточнили кількість постраждалих у Калинівці

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Середа, 27 вересня 2017, 13:13

За оперативною інформацією, внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Калинівці травмована 1 особа, яку госпіталізовано до медичного закладу.

Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, травмування другої людини не підтвердилося.

"Станом на 12:00 евакуйовано понад 30 000 чоловік. Заходи з евакуації населення продовжуються. Для перевезення евакуйованого населення залучено 50 автобусів, 10 карет швидкої медичної допомоги та психологи ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За інформацією служби, її працівники ліквідували загоряння 6 споруд, що виникли внаслідок влучання боєприпасів.

Також повідомляється, що закрито рух усіх видів транспорту поблизу місця надзвичайної ситуації. Зокрема, автомобільного транспорту на автодорозі "Житомир – Могилів – Подільський", залізничного - на перегоні "Сосенка – Калинівка", повітряного - в радіусі 50 кілометрів від Калинівки.

Крім того, відключено лінії електропередач "Калинівка-УкрФлора" та "Калинівка-Лаврівка". Відключено газопостачання сіл Дорожнє, Медвідка та Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 152 одиниці техніки. Зокрема, на місце події направлені 20 піротехнічних розрахунків чисельністю 98 чоловік.

У прилеглих областях приведено в готовність 30 пожежних розрахунків.

 
 
 

Станом на 10 ранку середи повідомлялося, що у Калинівці травмовано дві особи, яких госпіталізовано до медичних закладів.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

За фактами вибухів у Калинівці порушено справу з попередньою кваліфікацією "диверсія".

Українська правда

Теми: надзвичайна подія жертви Вінницька область ДСНС
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