Військові стратегічні об'єкти взяли під посилену охорону

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Середа, 27 вересня 2017, 19:52
Практичні тренування з особовим складом щодо підвищення пильності у добових нарядах і вартах
Міноборони

Міноборони взяло під посилену охорону низку військових стратегічних об'єктів.

Про це "Українським новинам" повідомило джерело в Генштабі Збройних сил.

"Через 10 хвилин після загоряння складу боєприпасів у Калинівці була команда посилити охорону всіх військових об'єктів", - сказав він.

З його слів, посилено охорону всіх важливих військових об'єктів, у тому числі баз і складів боєприпасів.

Співрозмовник не уточнив кількість цих об'єктів, посилаючись на те, що це закрита інформація.

"У військах оперативного командування "Південь" посилено режим охорони важливих об'єктів і проведено додаткові практичні тренування з особовим складом із підвищення пильності в добових нарядах і вартах, дій в екстремальних ситуаціях при виникненні пожеж на об'єктах і військовій техніці, протидії диверсійним групам, звільненні від них захоплених будівель і приміщень", - згодом повідомили в Міноборони.

Зазначається, що робітники групи з офіцерів штабу командування вибули до місць розташування підлеглих арсеналів і баз зберігання озброєння та боєприпасів з метою проведення практичних занять.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Теми: Міноборони Генштаб надзвичайна подія
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