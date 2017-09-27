У Калинівці припинилися вибухи — Міноборони

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Середа, 27 вересня 2017, 20:52

На складах боєприпасів у Калинівці перестали вибухати боєприпаси.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Згідно з повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19.00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних Сил України не пролунало жодного вибуху", - зазначається у заяві.

Водночас у Міноборони додали, що поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту, одразу гасяться пожежними танками.

Заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування. До робіт залучено понад 700 військовослужбовців ЗСУ.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Українська правда

Теми: Міноборони вибух
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